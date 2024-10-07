Поставил активный хоккей и сплотил «Ак Барс»: как Анвар Гатиятулин заткнул рты критикам

Приход Анвара Гатиятулина в «Ак Барс» болельщики восприняли не с восторгом

Фото: ak-bars.ru

На старте сезона – агрессивный и активный хоккей

Приход Анвара Гатиятулина в «Ак Барс» болельщики восприняли не с восторгом. У руля «Трактора» он буквально забуксовал в сезоне 2022/23, а потом провалил и старт сезона 2023/24.

В «Ак Барсе» было серьезное лобби за других, более титулованных специалистов. Все-таки, кроме бронзы в «Тракторе», за Гатиятулиным ничего не числится. Давление на назначенного тренера оказывалось буквально все лето. Обычно в таких случаях говорят «виновен без вины».

А добавляло негатива расставание с возрастными экс-лидерами «Ак Барса» Дмитрием Кагарлицким, Александром Радуловым и Вадимом Шипачевым. Объяснялись эти решения «тренерским видением» новой команды, где не должно быть место медленным игрокам, утратившим интерес к хоккею. Порой те, кто еще в прошлом сезоне «гнал» ветеранов из команды, обрушивались с критикой и на Анвара Рафаиловича.

Сарказм на тему высказываний о скоростном хоккее, которые приписывали Гатиятулину, вышел на уровень повсеместных мемов в казанских хоккейных пабликах и телеграм-каналах.

Но если попытаться поискать слова самого Анвара Рафаиловича, когда бы он утверждал, что собирается ставить в «Ак Барсе» пресловутый скоростной хоккей, то можно сильно удивиться – таковых на просторах Рунета нет.

Вадим Шипачев: «У нас выстраивается суперскоростная команда. Прям ветер станет дуть, когда они мимо будут пробегать» Фото: ak-bars.ru

Впервые тему быстрого «Ак Барса» в своем интервью сайту «Матч ТВ» поднял Вадим Шипачев.

«Со мной вообще об этом не разговаривали. Видимо, это сказали агенту, и то прошло месяца два. Потом я увиделся с менеджером, и он мне сообщил: новый тренер решил, что ты не подходишь под нашу тактику. У нас выстраивается суперскоростная команда. Прям ветер станет дуть, когда они мимо будут пробегать», – рассказывал Шипачев.

Надо понимать, что слова форварда сказаны на эмоциях и от обиды, что он особо и не скрывал. Информационная кампания нескольких каналов и групп, посвященных «Ак Барсу», которая развернулась летом, лишь подпитывала эти слова, приписывая их непосредственно самому специалисту.

Не исключаем, что внутри клуба подобные разговоры действительно были. Очевидно, что после системного хоккея Билялетдинова в «Ак Барсе» явно хотели сыграть на контрасте и приглашали наставника, который тоже видел новую модель игры «Ак Барса» как скоростную и яркую.

Сам Анвар Гатиятулин не единожды поправлял журналистов, спрашивавших после первых предсезонных игр о быстром хоккее.

«Не знаю, откуда это взялось. Я уже говорил на пресс-конференции, что это не мои слова. Вопросы задавайте тем, кто это говорил. Мы хотим играть более активно и можем добавить при давлении, при позиционной атаке, то есть сыграть более агрессивно», – объяснял Анвар Рафаилович.

На старте сезона мы действительно видим весьма агрессивный и активный хоккей Фото: ak-bars.ru

В итоге на старте сезона мы действительно видим весьма агрессивный и активный хоккей. Форчекинг? Имеется. Большое количество бросков? Да. Более 400 бросков по воротам нанесли казанцы за одиннадцать встреч. Сильное меньшинство? Есть. Впервые пропустили в неравных составах лишь на седьмую игру в Тольятти. Быстрый розыгрыши шайбы – на месте!

Но, что самое интересное, скорости у нынешнего «Ак Барса» действительно на добротном уровне. Достаточно поднять статистику рывков, которые разгоняли лидеры «Ак Барса» и «Автомобилиста» (лидирующего на тот момент на Востоке). В тройке самых быстрых в составе казанцев Александр Барабанов – 34,99 км/ч, Кирилл Семенов – 34,34 и Ник Петан – 33,7. Так что даже в этом критиканы остались без кормовой базы.

Анвар Рафаилович приятный и интеллигентный специалист, который ведет себя на пресс-конференциях предельно сдержанно и терпеливо объясняет все журналистам Фото: ak-bars.ru

Гатиятулин мягче Билялетдинова, Квартальнова и Знарка

Не последнюю роль в положительных результатах команды играет довольно мягкий нрав Анвара Рафаиловича. Он приятный и интеллигентный специалист, который ведет себя на пресс-конференциях предельно сдержанно и терпеливо объясняет все журналистам. Пусть порой и в общих чертах. И уж точно никогда не позволяет себе тех агрессивных выпадов, на которые были способны Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.

Очевидно, что такой подход сыграл свою роль в раскрепощенности команды как на льду, так и за его пределами. В «победных раздевалках» игроки «Ак Барса» подтанцовывают знаменитому итальянскому шлягеру «Рикки и Повери» – Sara perche ti amo. А вне арены хоккеисты нередко собираются вместе на природе – играют в гольф, ходят в баню и фотографируются на фоне красивых загородных пейзажей. Ник Петан в такой атмосфере даже успел полюбить Россию, о чем написал латинскими буквами на одном из совместных фото в соцсетях в банных халатах.

Фото: соцсети Николаса Петана

Но есть серьезные опасения, что это может продлиться недолго.

Многие любители спорта в Татарстане прекрасно помнят, как разворачивалась история в футбольном «Рубине». Приход Леонида Слуцкого тоже начинался с положительных историй и видеороликов о том, какой либеральный в раздевалке специалист. Он начал свою работу с пресловутых тимбилдингов, футболисты плескались в бассейне и колотили надувные манекены, Деспотович «пилил видосики» для «ТикТока», а перед началом сезона и на новый год медиаслужба «Рубина» обязательно выкатывала какой-нибудь забавный ролик, который форсили на крупные паблики и каналы. Поначалу это работало, команда даже финишировала четвертой и попала в Лигу Конференций (что с тем составом было не так уж и сложно).

Завершилось все вылетом в Первую лигу, полным унынием болельщиков на полупустых трибунах и ненавистью того же некогда веселого Деспота по отношению к Слуцкому. «Слуцкий — это на 70% девушка, 30% — мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла», — выдавал серб.

Этот случай наглядно показывает, что во всем должен быть баланс. Если хоккеисты слишком расслабятся без жесткой хватки главного, то все может закончиться тем, чем закончилось для Гатиятулина в «Тракторе». Игроки просто перестали воспринимать его как авторитета, перед которым боязно ошибиться, недобороться и не доиграть. А встряхнуть их не удалось уже ничем – ни перестановками в тренерском штабе, ни просьбами самого специалиста.

Редко команде Гатиятулина удается провести игру на одном уровне. Пропускать первыми, а потом отыгрываться – довольно частый сюжет матчей нового «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Но все ли так идеально? Есть вопросы по стабильности в играх

Пока что единственной серьезной проблемой «Ак Барса», которая мешает команде полноценно доминировать на Востоке, является отсутствие стабильности по ходу матчей.

Редко команде Гатиятулина удается провести игру на одном уровне. Пропускать первыми, а потом отыгрываться – довольно частый сюжет матчей нового «Ак Барса». Точно так же, как забросить четыре шайбы, а потом едва не упустить победу, как это было в Магнитогорске.

Рассматривать последние игры с «Амуром» в качестве примера смысла не видим – команда подсела как эмоционально, так и физически. Все-таки затяжная серия побед тоже серьезно морально давит. Но это хороший пример – всегда весело и красиво на льду у «Ак Барса» Анвара Гатиятулина не будет.

А вывозить игры на морально-волевых качествах – дело утомительное и со временем работать перестанет. Эмоций даже на 68 матчей «регулярки» может не хватить. А есть еще и плей-офф.