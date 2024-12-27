Постановки Театра оперы и балета имени Джалиля собирают аншлаги в Китае

Сейчас проходят гастроли Татарского театра опера и балета имени Мусы Джалиля в Китае. Все постановки собирают аншлаги. Об этом сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в эфире #ТатарстанОнлайн.

«То, как принимает китайская аудитория, а поверьте, у них великолепные залы, великолепная условия… Как вы знаете, 2024-2025 годы — перекрестные годы России и Китая. Аншлаги, которые мы показываем, то количество зрителей, которое присутствует… Гуанчжоу — зал на 1,5 тыс. мест, и практически полностью он забит. Люди долго провожают артистов овациями. Мне кажется, это очень важно», — заметила она.

Культура — это те мосты, которые в любой ситуации не будут сломаны, добавила руководитель профильного ведомства республики.