Постановки из Татарстана покажут на фестивале «Кулов-фест» в Пскове

Псковские зрители смогут увидеть спектакли театров РТ на фестивале молодого татарстанского режиссера Тимура Кулова «Кулов-фест». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

Мероприятие состоится 11-16 декабря и откроется постановкой — лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» «Приключения Рустема» («Рөстәм маҗаралары») Казанского татарского театра юного зрителя им. Г.Кариева. В основу сюжета легла повесть Аделя Кутуя, написанная в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, 15 декабря Буинский драматический театр выступит со спектаклем «Жребий» («Шобага»). Постановка вошла в лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» в качестве значимого спектакля сезона 2020-2021 годов.

Помимо татарстанских артистов, зрители смогут увидеть спектакли Санкт-Петербургского ТЮЗ имени А.А.Брянцева, Акмолинского русского драматического театра из Казахстана.

Тимур Кулов является обладателем многочисленных премий и дипломов всероссийских и международных фестивалей. Его спектакли освещают проблемы современного человека в рамках вечных экзистенциальных поисков духовной опоры, гармонии, единения.