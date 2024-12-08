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Постановки из Татарстана покажут на фестивале «Кулов-фест» в Пскове
Псковские зрители смогут увидеть спектакли театров РТ на фестивале молодого татарстанского режиссера Тимура Кулова «Кулов-фест». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
Мероприятие состоится 11-16 декабря и откроется постановкой — лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» «Приключения Рустема» («Рөстәм маҗаралары») Казанского татарского театра юного зрителя им. Г.Кариева. В основу сюжета легла повесть Аделя Кутуя, написанная в годы Великой Отечественной войны.
Кроме того, 15 декабря Буинский драматический театр выступит со спектаклем «Жребий» («Шобага»). Постановка вошла в лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» в качестве значимого спектакля сезона 2020-2021 годов.
Помимо татарстанских артистов, зрители смогут увидеть спектакли Санкт-Петербургского ТЮЗ имени А.А.Брянцева, Акмолинского русского драматического театра из Казахстана.
Тимур Кулов является обладателем многочисленных премий и дипломов всероссийских и международных фестивалей. Его спектакли освещают проблемы современного человека в рамках вечных экзистенциальных поисков духовной опоры, гармонии, единения.
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