«Историческая память и выбор народа»: почему важно сохранить пост Президента Татарстана

Депутаты Татарстана выступили против федерального законопроекта об общих принципах организации власти в субъектах РФ, который унифицирует названия должностей руководителей регионов. Почему пост Президента Татарстана так важен, размышляет политический обозреватель Альберт Бикбов.

Запрет на наименование должности «Президент» для высших должностных лиц регионов неприемлем для Татарстана

Фото: president.tatarstan.ru

Законопроект Клишаса – Крашенинникова подрывает основы федерализма в России

Внесенная 27 сентября 2021 года законодательная инициатива от главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и депутата Госдумы РФ Павла Крашенинникова вызвала эффект разорвавшейся информационной бомбы. В целом законопроект вроде бы направлен на развитие конституционных положений о единой системе публичной власти и совершенствовании ее организации в российских субъектах. Однако предложения, зафиксированные в документе, оказались неприемлемыми для целого ряда политических лиц и институтов, особенно в регионах.

Так, 25 октября 2021 года Государственный Совет РТ официально не поддержал данный законопроект. Депутаты считают, что в представленной редакции законопроект детально регламентирует вопросы формирования системы региональных органов власти и тем самым отходит от общих установленных принципов федерализма и разграничения полномочий. Это в свою очередь нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции России.

25 октября Государственный Совет РТ официально не поддержал законопроект, в котором предлагается унифицировать наименование должности высшего должностного лица органов госвласти субъектов Федерации Фото: gossov.tatarstan.ru

Кроме всего этого, авторами законопроекта предлагается унифицировать наименование должности высшего должностного лица органов госвласти субъектов, установить единственно возможные сроки полномочий законодательного (представительного) органа субъектов Российской Федерации.

Мы видим, что законопроект Клишаса – Крашенинникова касается не только унификации должности глав регионов, но и прямо вмешивается в вопросы и полномочия региональных органов власти, нарушая нормы как российской, так и татарстанской Конституции.

Понятие «Президент» – позиционирование лидера второго по численности народа России

Если в целом весь законопроект Клишаса – Крашенинникова неприемлем для региональных органов власти, то запрет на наименование должности «Президент» для высших должностных лиц регионов вдвойне неприемлем именно для Татарстана, и вот почему.

Должность «Президент» в России и в Татарстане появилась одновременно. На выборах 12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран Президентом РСФСР, а Минтимер Шаймиев – Президентом Республики Татарстан. Должность «Президент» в Татарстане появилась не до или после введения института президентства в РСФСР. Таким образом, это не чьи-то «хотелки» или подражание, а плоды исторического процесса стремления республик к суверенитету.

На выборах 12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран Президентом РСФСР, а Минтимер Шаймиев – Президентом Республики Татарстан Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Татарстанский суверенитет, заслуженно обретенный населением Татарстана, прошел длинный и трудный путь интеграции в систему российского суверенитета. При этом республике удалось избежать соблазнов сепаратизма и экстремизма, сохранить межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. И огромную и решающую роль в этом сыграл институт президентства и личности президентов республики, Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова. Так что понятие «Президент» – это не просто символ и носитель духовного суверенитета республики, но и исторически сложившийся инструмент госуправления и позиционирования лидера республики и лидера второго по численности народа России.

Глобальный татарский мир без границ называет своего вождя именно Президентом, как его называет, закрепляя в своей Конституции, и само население Республики Татарстан. И русские, и татары, и чуваши, и марийцы, все проживающие люди на территории республики называют ее лидера Президентом. И никакая мышиная возня отдельных депутатов в Москве этого не изменит. Можно принять хоть тысячу законов, но подменить дух и историческую память большого татарского мира или всего населения Татарстана невозможно.

Демонтаж поста «Президент Татарстана» снизит политический вес председателя Группы «Россия – Исламский мир»

Как написано выше, появление должности «Президент» в Татарстане было вызвано объективными историческими процессами. Татарстан шел в едином русле со всей Российской Федерацией. И специфика нашей республики в сохранении такого политического института, как президентство, здесь заключается не в некой тяге к самостийности или какой-то фронде, а в сохранении реально работающего и отлично зарекомендовавшего себя на достаточно длинном историческом отрезке политического инструмента. В Татарстане по этому вопросу исходят из сугубо прагматических соображений. Президент Татарстана уникален в отличие от любого другого главы российского региона тем, что он одновременно выступает в двух ипостасях – как лидер 8 миллионов татар, лидер глобального татарского мира без границ и лидер почти 4 миллионов жителей Республики Татарстан.

Президент России Владимир Путин назначил Президента Татарстана председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин назначил Президента Татарстана председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» именно благодаря его лидерству в глобальном татарском мире. В Группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие премьер-министры, бывшие министры иностранных дел, ряд крупнейших богословов исламского Востока из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта, и многие другие. И все они воспринимают председателя Группы именно как президента глобального татарского мира. Благодаря этому статусу удается выстраивать полноценную дипломатическую работу по налаживанию внешних связей в Исламском мире и выполнять тем самым поручения Президента России Владимира Путина. Демонтаж поста «Президент Татарстана» вызовет девальвацию весомости и политического веса поста председателя Группы, произойдет снижение интереса со стороны других участников Группы к развитию сотрудничеству в рамках Группы. Будет разрушен интересный и нужный внешнеполитический механизм, который сегодня особенно значим и актуален в свете последних непростых событий в мусульманских государствах (Афганистан, Сирия, Ливия и т.д.).

Для народа самого Татарстана сохранение поста «Президент» также важно по целому ряду причин, главная из которых – Конституция Республики Татарстан, где эта должность прописана и ее изменения возможны лишь при проведении референдума среди жителей республики. Итоги подобного референдума нетрудно предугадать на примере прошедших год назад выборов руководителя республики – за Рустама Минниханова как за Президента Татарстана отдали голоса 83,27% избирателей, явившихся на голосование (явка составила 78,78%). Тем самым помимо самой личности Минниханова была оказана весомая поддержка и его должности «Президент».

За Рустама Минниханова как за Президента Татарстана отдали голоса 83,27% избирателей, явившихся на голосование Фото: president.tatarstan.ru

Согласитесь, консолидированное мнение такой массы избирателей вряд ли могло измениться за прошедший со дня выборов год. Переступить через Конституцию Татарстана, ликвидировав пост «Президента» республики, – это значит переступить через самоуважение татарстанцев, буквально недавно одобривших деятельность Рустама Минниханова на посту Президента Татарстана. Как переступить через весь татарский народ, вернувший к себе самоуважение 30 августа 1990 года, принятием Декларации о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики? Ничего хорошего из этого переступания не получится.

Принятие токсичного закона повлечет за собой изменения в Конституции Татарстана

Ответ на этот вопрос уже частично дан выше – законопроект Клишаса – Крашенинникова противоречит Конституции Татарстана и Конституции России. Если закон все-таки примут, не отступая от буквы законопроекта, то это неизбежно технически повлечет за собой изменения в Конституции Татарстана, которые можно произвести только после проведения референдума народа республики. Исход референдума предсказуем – татарстанцы не пожертвуют своей Конституцией ради возни каких-то одиозных политиканов, выслуживающихся перед Президентом России.

Исход референдума предсказуем – татарстанцы не пожертвуют своей Конституцией Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Одно дело – высказывание против этой законодательной инициативы со стороны Госсовета Татарстана, другое дело – высказывание против законопроекта всего татарстанского народа, да еще и закрепленное итогами референдума. А если еще сюда добавить и голос всего татарского мира и голоса лидеров и общественных деятелей исламских государств? Все это будет действительно весомыми аргументами для сохранения поста «Президент Республики Татарстан».