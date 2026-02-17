«Посредник без дополнителных затрат»: в Нижнекамске презентовали Биржу ЦТС

Проект Биржи ЦТС – сервиса для взаимодействия различных компаний между другу другом и государством, презентовали сегодня на экспозиции в рамках коллегии Минпромторга РТ. Мероприятие прошло на базе Дома народного творчества в Нижнекамске

«Биржа – это прежде всего помощник для компаний различного уровня по взаимодействию с государством. Так, у компаний различных, начиная от субъектов малого и среднего предпринимательства, заканчивая крупными компаниями, появляется возможность участвовать в одних и тех же аукционах, тем самым показывая рыночную конкурентность», – рассказал «Татар-информу» директор казанского филиала биржи Дмитрий Золотов.

По его словам, биржа позволяет даже малым компаниям конкурировать с крупными предприятиями, а также убирает прослойку многочисленных посредников, из-за которых цена различных товаров оказывается существенно выше.

«То есть биржа – это своего рода полезный посредник, который при этом не несет в себе дополнительных каких-либо затрат. Наоборот, только экономит бюджет», – заключил Золотов.