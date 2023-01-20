Посольство в Вашингтоне прокомментировало планы по передаче активов РФ США

Планы передать активы российского бизнеса Украине не могут характеризовать Соединенные Штаты как «оплот» свободного предпринимательства. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Белый дом не гнушается склонять фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. В данном случае — ради декларируемой „борьбы с российской угрозой“ и поддержки киевского режима», — сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии (особенности орфографии сохранены — прим. Т-и).

В посольстве также отметили, что власти США сами подрывают доверие к собственной и международной финансовой системе, а также к безопасности долларовой юрисдикции.

Ранее страны «Большой семерки» допустили возможность передачи российских активов на восстановление Украины. В декабре G7 создала координационную платформу для поддержки процесса восстановления и реконструкции страны. Европейский Союз неоднократно заявлял о возможности использовать замороженные российские активы на нужды украинской стороны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в свою очередь утверждал, что конфискация имущества, аресты собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах представлений о святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, замечает РИА Новости.