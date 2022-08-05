Посольство в США обвинило Вашингтон в «охоте» на россиян

С 2008 года в США зарегистрировано более 50 случаев задержания россиян, выехавших за границу. Российское посольство в Штатах полагает, что это не что иное как «охота» на граждан РФ.

«На сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 росграждан», львиная доля которых «отбывает наказание за совершение ненасильственных преступлений». «Более того, Вашингтоном развернута настоящая „охота“ на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев», — сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

В сообщении подчеркивается, что граждане РФ, как правило, «подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов», их склоняют к признанию вины и сделкам, хотя обвинения надуманы. «В случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам», — заключили в посольстве.