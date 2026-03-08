Посольство США в Осло получило повреждения после взрыва

Посольство США в Осло получило небольшие повреждения после взрыва, произошедшего в ночь на воскресенье. Об этом сообщил представитель полиции Майкл Деллемюр, передает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на норвежскую полицию сообщало о громком взрыве рядом с американским диппредставительством, при этом данных о пострадавших не поступало. Корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран отмечал, что район происшествия оцеплен, на месте дежурят вооруженные полицейские.

«Есть небольшие повреждения», – сказал Деллемюр в комментарии телерадиокомпании NRK.

Он отказался раскрывать детали инцидента, включая характер разрушений и возможный источник взрыва, ссылаясь на то, что расследование пока находится на ранней стадии. По данным NRK, взрыв прогремел у входа в посольство.