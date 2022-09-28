Посольство США в Москве призвало американцев срочно покинуть Россию
Посольство Соединенных Штатов в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого есть возможность. Об этом сообщает ТАСС.
«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — заявили в дипмиссии.
Посольство выразило опасения из-за того, что Россия может отказаться признавать двойное гражданство за гражданами США, запретить им выезд из страны и призвать их на военную службу.
«Наземные пути на автомобиле или автобусе всё еще открыты. Если вы хотите покинуть Россию, вы должны самостоятельно этим озаботиться как можно скорее», — отметили в диппредставительстве, напомнив, что количество коммерческих воздушных рейсов из РФ сейчас ограничено.