Посольство США в Москве призвало американцев срочно покинуть Россию

Посольство Соединенных Штатов в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого есть возможность. Об этом сообщает ТАСС.

«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — заявили в дипмиссии.