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Политика
28 сентября 2022  13:52

Посольство США в Москве призвало американцев срочно покинуть Россию

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Посольство Соединенных Штатов в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого есть возможность. Об этом сообщает ТАСС.

«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — заявили в дипмиссии. 

Посольство выразило опасения из-за того, что Россия может отказаться признавать двойное гражданство за гражданами США, запретить им выезд из страны и призвать их на военную службу.

«Наземные пути на автомобиле или автобусе всё еще открыты. Если вы хотите покинуть Россию, вы должны самостоятельно этим озаботиться как можно скорее», — отметили в диппредставительстве, напомнив, что количество коммерческих воздушных рейсов из РФ сейчас ограничено.

#США #посольство США #политика
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