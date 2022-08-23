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Ру Тат
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Политика
23 августа 2022  11:28

Госдеп США призвал своих граждан срочно покинуть Украину

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Посольство США в Киеве призывает американских граждан покинуть Украину. По информации ведомства, в ближайшее время возможна активация действий в ходе спецоперации.

Американцам порекомендовали пользоваться наземными видами транспорта, если это безопасно.  «Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна и условия могут ухудшиться без предупреждения», – сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что такая мера принимается из-за якобы высокой вероятности ударов России по украинской гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям в ближайшие дни. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

#спецоперация на Украине
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