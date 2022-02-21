Посольство США предупредило американцев о возможных атаках на ТЦ и станции метро в России
Посольство Соединенных Штатов в России предупредило американцев об угрозе нападений на различные места скопления людей в российских городах и у границы с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
В частности, диппредставительство США в Москве, сославшись на сообщения СМИ, не исключило атак на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург.
Дипломаты призвали американских граждан следить за обстановкой через местные и зарубежные СМИ, избегать людных мест и быть бдительными в популярных туристических локациях.
Кроме того, американцам рекомендовано иметь при себе удостоверение личности и визу, а также продумать «планы эвакуации, не зависящие от помощи властей США».