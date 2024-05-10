Посольство: Болгария уже выдает шенгенские визы россиянам

Болгария уже оформляет россиянам шенгенские визы, которые будут действительны для поездки во все страны соглашения. Об этом сообщает посольство Болгарии в Москве в ответ на новости о якобы задержке выдачи виз на территории России.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Болгария до сих пор не принимает документы россиян на шенгенские визы, хотя в болгарском посольстве обещали начать оформление после 1 апреля. Однако позже эта информация была опровергнута.

«Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения», - цитирует ответ в диппредставительстве ТАСС.

Напомним, ввести «частичный Шенген» по отношению к Болгарии и Румынии решил совет Евросоюза еще в конце 2023-го. Шенгенское сообщество было создано в 1985 году Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Границы Шенгенской зоны не совпадают с границами Евросоюза, хотя в обе структуры входили по 27 государств. Членами Шенгена являются не входящие в ЕС Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн. Зато входящие в ЕС Ирландия и Республика Кипр не участвуют в Шенгене.