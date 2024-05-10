Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Посольство: Болгария уже выдает шенгенские визы россиянам
Болгария уже оформляет россиянам шенгенские визы, которые будут действительны для поездки во все страны соглашения. Об этом сообщает посольство Болгарии в Москве в ответ на новости о якобы задержке выдачи виз на территории России.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Болгария до сих пор не принимает документы россиян на шенгенские визы, хотя в болгарском посольстве обещали начать оформление после 1 апреля. Однако позже эта информация была опровергнута.
«Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения», - цитирует ответ в диппредставительстве ТАСС.
Напомним, ввести «частичный Шенген» по отношению к Болгарии и Румынии решил совет Евросоюза еще в конце 2023-го. Шенгенское сообщество было создано в 1985 году Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Границы Шенгенской зоны не совпадают с границами Евросоюза, хотя в обе структуры входили по 27 государств. Членами Шенгена являются не входящие в ЕС Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн. Зато входящие в ЕС Ирландия и Республика Кипр не участвуют в Шенгене.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»