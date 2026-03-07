Посольство России в Иране: среди пострадавших россиян нет

По данным российского посольства в Тегеране, во время боевых действий в Иране россияне не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент жертв и пострадавших среди российских граждан нет», – рассказали в ведомстве.

Напомним, что атака США и Израиля на Иран началась 28 февраля. Целью союзников стало якобы предотвращение создания Ираном ядерного оружия. Во время конфликта были жертвы среди гражданского населения, в том числе порядка 180 детей, погибших во время удара по школе в Минабе.