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Посольство России просит не ехать в Амстердам из-за произошедшего минувшей ночью
Посольство РФ в Нидерландах просит граждан России не ездить в Амстердам. Тем, кто уже приехал или до сих пор находится в этом городе, диппредставительство просит быть осторожными.
Как уточняется в сообщении, опубликованном в соцсети Х, предупреждение вызвано в связи нападениями, произошедшми в ночь с 7-го на 8-е ноября.
Напомним, речь идет о нескольких нападениях на болельщиков ФК «Маккаби» (Израиль). Инцидент случился после матча футбольной Лиги Европы против местного «Аякса». Как писали СМИ, не менее 10 израильтян пострадало. Также в некоторых частях города произошли массовые беспорядки с участием демонстрантов.
Амстердамские власти уже усилили безопасность еврейских городских учреждений и запретили проводить демонстрации в выходные.
Некоторых участников беспорядка уже задержали. Часть из них могут депортировать.
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