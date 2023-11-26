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Посольство России призвало Великобританию прояснить ее роль в срыве переговоров с Киевом
Великобритании следует ответить на неудобные вопросы о срыве переговоров между Россией и Украиной о мире на фоне откровений главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает ТАСС.
«Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения, — сказали в российском посольстве. — Не желает ли Правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии?».
Арахамия во время интервью украинскому телеканалу «1+1», отвечая на вопрос о причинах отказа Киева от переговоров с Москвой в 2022 году, сказал: «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон [Премьер Великобритании на тот момент] в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И „давайте будем просто воевать“».
Напомним, первые после начала спецоперации переговоры состоялись в начале марта 2022 года в Беларуси, однако они не принесли ощутимых результатов. Очередной раунд состоялся 29 марта в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.
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