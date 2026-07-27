Посольство России поддержало Пирло после его неназначения в сборную Италии

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Посол России в Италии и Сан-Марино Алексей Парамонов обратился к бывшему полузащитнику Андреа Пирло на фоне скандала, связанного с его кандидатурой на пост главного тренера сборной Италии. Ранее сообщалось, что 47-летний специалист был главным претендентом на вакантную должность, однако его назначение было заблокировано из-за действующего контракта с российской букмекерской компанией.

В своём обращении, опубликованном в телеграм-канале, Парамонов отметил, что Пирло является легендой мирового футбола, и выразил сожаление в связи с тем, что тренер подвергается критике со стороны итальянского истеблишмента. «Дорогой Андреа Пирло, мы не знакомы, к сожалению, лично, но мне, как любому любителю спорта в мире, знакомы забитые вами голы, благодаря которым вы стали звездой и легендой мирового футбола. До последнего времени мне не было известно и то, что Вы мой коллега и являетесь, как пишет итальянская пресса, «послом российской компании». На фоне нынешнего кризиса дипломатии иметь вас как посла, несомненно, большая честь для любой страны и организации», — написал дипломат.

Российский посол также провёл параллели между ситуацией вокруг Пирло и отстранением российских спортсменов, деятелей культуры и искусства от международных соревнований и мероприятий. «Жаль, что, несмотря на ваш вклад в мировой спорт и имидж Италии за рубежом, вы подвергаетесь здесь в Италии отмене вашим же псевдодемократическим истеблишментом, как это уже произошло с тысячами российских спортсменов, дирижёров, музыкантов, художников, режиссёров. Пусть это вам и не поможет, но мы искренне и по-человечески солидарны с вами», — говорится в обращении.

В заключение Парамонов иронично заметил, что итальянская сборная могла бы стать серьёзным соперником для России на будущих чемпионатах, если бы Пирло возглавил команду. «Даже несмотря на то, что итальянская сборная по футболу, тренером которой вы могли бы стать, а может, ещё и станете, могла бы представлять из себя серьёзного противника для сборной России по футболу на будущих чемпионатах Европы и мира», — заключил посол.

Напомним, что Андреа Пирло с 2024 года является «послом бренда» российской букмекерской компании «Фонбет» и участвует в её рекламных кампаниях. Ранее Итальянская федерация футбола рассматривала его кандидатуру на пост главного тренера национальной команды, однако после публичного давления итальянских СМИ и политиков отказалась от его назначения. В итоге сборную Италии, которая на ЧМ-2026 вылетела в 1/8 финала, возглавит другой специалист.