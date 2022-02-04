Посольство России ответило на сообщения США о «фейках» РФ для вторжения на Украину

Российское посольство в Вашингтоне не удивлено заявлениями США о якобы создании РФ «фейкового видео» для оправдания нападения на Украину. В ответ оно напомнило Штатам о «пробирке Колина Пауэлла» и других известных подлогах для начала интервенций.

Ранее власти США без каких-либо доказательств начали утверждать, что спецслужбы РФ намерены снять ролик, на котором будут показаны инсценированные кадры нападения Украины на Россию. В том числе на видео заснимут «убитых» людей, разрушенные здания, украинское оружие и т. д.

В ответ на это постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов подчеркнул, что РФ «никогда не занимается такими вещами».

«Не удивлены появлению нового „креативного“ сценария, озвученного пресс-секретарями госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под „чужим флагом“, — отмечается на странице российского посольства в соцсети Facebook. — Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К. Пауэлла».