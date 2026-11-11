Посольство России ответило главе МИД Чехии на слова о «мужеподобных» хоккеистках

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Посольство России в Чехии отреагировало на высказывание министра иностранных дел страны Петра Мацинки о российских хоккеистках. В контексте предстоящего в Чехии женского юниорского чемпионата мира глава МИД назвал хоккей мужским видом спорта, а российских спортсменок — «мужеподобными девушками».

«Конечно, мы в посольстве России в Чехии обратили внимание на высказывание министра иностранных дел этой страны в отношении наших юных хоккеисток. Считаем его крайне неудачным и не соответствующим уровню господина министра Мацинки как политика. Впрочем, политикам в Европе подобные "промахи", увы, нынче свойственны», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве также отметили, что подобные высказывания — лишнее подтверждение тому, что в стремлении отрезать Россию от всего, включая спорт, многие в Европе «попросту забыли, как выглядят российские спортсмены и тем более спортсменки». «Во всех видах спорта, от хоккея до баскетбола, от тенниса до плавания и гимнастики, они являют собой образцы спортивной и человеческой красоты и грации. Что же, надо восполнять эти пробелы», — добавили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования — вопрос времени. «Всем рано или поздно придётся вновь вступать в нелёгкую конкуренцию с ними», — резюмировали в посольстве.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Женский юниорский чемпионат мира пройдёт в Чехии в 2027 году. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо за внимание.