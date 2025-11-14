news_header_top
Политика 14 ноября 2025 22:11

Посольство России назвало действия США с дипсобственностью РФ произволом

Власти США отказывают в посещении российской дипсобственности послу России в США Александру Дарчиеву. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу посольства РФ в Вашингтоне.

По сообщению пресс-службы, право собственности России на эти объекты не оспаривается, однако послу регулярно отказывают в посещении и обсуждении возврата имущества РФ. Посольство расценивает это как «вопиющий произвол».

В настоящий момент отношения России и США, сильно испорченные прошлыми главами Белого дома, находятся на паузе, что связано с трудностями мирного урегулирования на Украине. Президенты двух стран должны были встретиться в Будапеште, однако американская сторона неожиданно отменила переговоры и наложила на Россию новые санкции.

#США #Россия #дипломатические отношения
