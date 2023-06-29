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Посольство России назвало безрассудной поездку трех колумбийцев в Краматорск
Посольство России в Колумбии посчитало безрассудной поездку трех колумбийцев в Краматорск, где они пострадали во время ракетного удара. Об этом передает ТАСС.
«Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — отмечает дипмиссия.
Также в посольстве рекомендовали колумбийцам воздержаться от посещения территорий, которые находятся в зоне боевых действий.
28 июня Президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить протест России в связи с ранением трех соотечественников в Краматорске. Как сообщалось, экс-советник Петро по мирному урегулированию Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в ДНР после участия в книжной ярмарке в Киеве, их сопровождала журналист Каталина Гомес.
Комментируя заявления Киева о гибели гражданских в Краматорске, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не атакует объекты гражданской инфраструктуры на Украине.
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