Посольство России назвало безрассудной поездку трех колумбийцев в Краматорск

Посольство России в Колумбии посчитало безрассудной поездку трех колумбийцев в Краматорск, где они пострадали во время ракетного удара. Об этом передает ТАСС.

«Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — отмечает дипмиссия.

Также в посольстве рекомендовали колумбийцам воздержаться от посещения территорий, которые находятся в зоне боевых действий.

28 июня Президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить протест России в связи с ранением трех соотечественников в Краматорске. Как сообщалось, экс-советник Петро по мирному урегулированию Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в ДНР после участия в книжной ярмарке в Киеве, их сопровождала журналист Каталина Гомес.

Комментируя заявления Киева о гибели гражданских в Краматорске, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не атакует объекты гражданской инфраструктуры на Украине.