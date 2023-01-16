Посольство РФ заявило, что о сносе могил на Сент-Женевьев-де-Буа речи не идет

Посольство России во Франции призвало власти находящейся около Парижа коммуны Сент-Женевьев-де-Буа к взаимодействию для разрешения ситуации вокруг русского кладбища. При этом угрозы сноса могил пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«В минувшем месяце муниципальный совет Сент-Женевьев-де-Буа принял решение приостановить взаимодействие с нами по кладбищу <…> и не принимать оплату за истекшие концессии на захоронения соотечественников, чем российская сторона на регулярной основе занималась с 2005 года», — пояснил сотрудник посольства.

По словам дипломата, случившееся «ставит под угрозу сохранность могил». Впрочем, «согласно разъяснениям мэрии, вопрос оплаты отложен и на данном этапе речи о сносе могил не идет», уточнил он.

Посольство обратилось к мэрии и общественности Сент-Женевьев-де-Буа с призывом к сотрудничеству и выразило «глубокую обеспокоенность» из-за проблемы, связанной со «знаковым для любого русского человека» кладбищем.

На проблемную ситуацию ранее обратила внимание газета Le Monde. По информации издания, после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля прошлого года русская часть кладбища, а это 62% от общей площади, «выглядит, как лес», потому что за захоронениями никто не ухаживает. На некоторых могилах размещены таблички с сообщением об истечении срока аренды участка.

На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа находятся могилы примерно 15 тыс. представителей русской эмиграции (в основном — первой ее волны, покинувшей страну после революции и гражданской войны).

Здесь похоронены писатель Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии по литературе, вместе с женой — Верой Муромцевой-Буниной, супруги — писатель Дмитрий Мережковский и поэтесса Зинаида Гиппиус, писательница Тэффи, прозаики Гайто Газданов, Алексей Ремизов и Иван Шмелев, поэт и певец Александр Галич, философ Петр Струве, публицист и разоблачитель полицейских провокаторов Владимир Бурцев, художники Константин Коровин и Зинаида Серебрякова, танцор Рудольф Нуреев, режиссер Андрей Тарковский с супругой Ларисой, режиссер и теоретик театра Николай Евреинов, а также многие другие.