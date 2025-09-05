Посольство РФ в США окажет помощь родственникам погибшего на «Burning Man» россиянина

Посольство России в США находится на связи с местными властями после гибели россиянина Вадима Круглова на фестивале «Burning Man» в штате Невада 30 августа. Дипломаты ожидают результатов экспертизы причин смерти и готовы помочь родственникам в транспортировке праха на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг гибели россиянина Вадима Игоревича Круглова на фестивале "Burning Man" в штате Невада 30 августа. Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти», – сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что поддерживают постоянную связь с близкими Круглова, которые находятся на территории США и организуют сбор средств для транспортировки праха. Согласие на кремацию дал отец погибшего.

«Окажем содействие в подготовке требующихся для этого документов», – заявили в дипмиссии.

Ранее родственники погибшего сообщили РИА Новости, что Круглов пропал на фестивале. Американские СМИ писали о расследовании убийства после обнаружения тела человека «в луже крови» на территории мероприятия. Личность погибшего была подтверждена властями штата Невада.