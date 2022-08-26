Посольство РФ в США назвало домыслами данные о «фильтрационных лагерях»

Информация Государственного департамента США о создании Россией в Донецкой народной республике «фильтрационных лагерей» и разрушении социальных объектов в Луганской народной республике представляет собой «домыслы» и «очередную фальшивку». Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Таким образом в дипмиссии отреагировали на опубликованный 24 августа Госдепартаментом бюллетень «[Спецоперация] России против Украины: шесть месяцев постоянной лжи». «Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции», — заявили дипломаты.

РБК отмечает, что бюллетень содержит упоминание о реакции представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой на июльское заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о «фильтрационных лагерях».

Блинкен замечал, что перед отправкой украинцев с занятых российскими войсками территорий в РФ они проходят через «фильтрацию», в результате чего некоторых лиц задерживают из-за «их потенциальной принадлежности» к армии, медиа, госструктурам и «группам гражданского общества».

В ответ на это выступление Захарова написала в своем Telegram-канале: «Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан».

Специальная военная операция на Украине, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным, началась 24 февраля этого года. Вскоре после ее начала был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, признанную недостоверной.