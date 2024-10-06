Посольство РФ в Финляндии ответило на призыв портить машины дипломатов в Хельсинки

В посольстве РФ надеются, что в Финляндии подумают о последствиях, к которым может привести дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии в стране. Так в дипмиссии прокомментировали призыв сотрудника Внешнеполитического финского института Чарли Салониуса-Пастернака повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства, многие сотрудники Внешнеполитического института и до этого разжигали русофобские настроения и военный психоз, но призыв Салониуса-Пастернака приведет к вандализму.

В посольстве опасаются дальнейших призывов, которые могут прозвучать с финской стороны. Они могут призвать сжигать русские книги и картины И. Репина, призвать к лишению прав россиян в Финляндии, потом посадить всех российских граждан в концлагерь, перечисляют варианты в дипмиссии.

«Все это уже было в истории, и это ее черные страницы», - подчеркнули дипломаты.