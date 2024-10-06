Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Посольство РФ в Финляндии ответило на призыв портить машины дипломатов в Хельсинки
В посольстве РФ надеются, что в Финляндии подумают о последствиях, к которым может привести дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии в стране. Так в дипмиссии прокомментировали призыв сотрудника Внешнеполитического финского института Чарли Салониуса-Пастернака повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства, многие сотрудники Внешнеполитического института и до этого разжигали русофобские настроения и военный психоз, но призыв Салониуса-Пастернака приведет к вандализму.
В посольстве опасаются дальнейших призывов, которые могут прозвучать с финской стороны. Они могут призвать сжигать русские книги и картины И. Репина, призвать к лишению прав россиян в Финляндии, потом посадить всех российских граждан в концлагерь, перечисляют варианты в дипмиссии.
«Все это уже было в истории, и это ее черные страницы», - подчеркнули дипломаты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»