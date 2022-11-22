Посольство РФ: США укрепляют чувство вседозволенности у неонацистов Украины

Отказываясь критиковать преступления Киева, США дают уверенность неонацистам во вседозволенности и безнаказанности их действий. Об этом говорится в комментарии, опубликованном посольством России в Штатах.

Дипломаты напомнили о расстреле ВСУ российских военнопленных. Произошедшее грубо нарушило положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года, однако Украина так и не понесла наказание за это преступление.

«Вновь подчеркиваем: украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права. <...> США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты полагают, что подобное «покрывание» преступлений лишь укрепит в украинских неонацистах чувство вседозволенности и безнаказанности. Придерживаясь этой позиции США, по сути, уже стали стороной украинского конфликта и «загоняют российско-американские отношения в тупик».