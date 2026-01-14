news_header_top
Руc Тат
Политика 14 января 2026 22:00

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Польшу

Посольство России в Польше предупредило граждан РФ о росте русофобских настроений в Варшаве и призвало воздержаться от поездок без крайней необходимости. Соответствующее предупреждение опубликовано в Телеграм-канале диппредставительства.

В посольстве заявили, что в Польше фиксируется «рост русофобских настроений, увеличение случаев преследования российских граждан, обвинений в их адрес по совершенно надуманным предлогам». В этой связи дипломаты указывают на возросшие риски для россиян, находящихся на территории страны.

Отдельное внимание диппредставительство обратило на возможные правовые последствия поездок в исторические регионы России. Как отмечается в сообщении, такие поездки могут быть расценены польскими властями как противоправные – в том числе «по запросу Украины».

Учитывая сложившуюся ситуацию, посольство настоятельно рекомендовало российским гражданам «воздержаться от поездок в Польшу без особой необходимости».

