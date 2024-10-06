Посольство РФ призывает предотвратить оскорбления россиян в Финляндии

На футбольном матче в городе Турку (Финляндия) прервали игру из-за того, что болельщики стали выкрикивать оскорбительные фразы в адрес российских футболистов - Сергея Лазарева и Сергея Еременко (игроки Jaro), пишет ТАСС. В посольстве РФ в Финляндии возмутились после произошедшего: там призвали предотвратить подобные случаи в будущем.

Как сообщается на сайте дипмиссии, директор футбольного клуба TPS Ким Экроос принес извинения за поведение болельщиков, его реакцию отметили в посольстве.

«Рассчитываем, что спортивные организации смогут принять эффективные дисциплинарные меры в отношении виновных и обеспечат предотвращение подобного рода инцидентов в будущем», - говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что в Финляндии фиксируется «критический уровень русофобских настроений». Теперь эти настрои коснулись и спорта. Причем останавливают матчи из-за подобных инцидентов не в первый раз, добавили дипломаты.

Напомним, игра прошла 3 октября между командами TPS из Турку и Jaro из Пиетарсаари. Домашние игры TPS прерывались трижды в этом сезоне из-за расистских выкриков.