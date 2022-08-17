Посольство РФ потребовало от США выдать визу Лаврову для поездки на Генассамблею ООН

Посольство России в Вашингтоне обратилось к администрации Президента Соединенных Штатов и Государственному департаменту с требованием выдать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и другим членам российской делегации визы для поездки на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — приводит слова дипломата ТАСС.

Антонов добавил, что посольство и дальше будет настаивать, чтобы США не создавали препятствий для въезда российских представителей, участвующих в мероприятии.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября — на этот раз в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет. По поручению Президента РФ Владимира Путина российскую делегацию возглавит руководитель МИД Сергей Лавров, его выступление запланировано на 24 сентября.