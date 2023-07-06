Посольство РФ посоветовало воздержаться от ввоза машин с российскими номерами в ФРГ

Посольство РФ в Германии порекомендовало гражданам временно не ввозить на территорию ФРГ автомобили с российскими номерами после нескольких случаев их изъятия на германской таможне. Об этом сообщает ТАСС.

Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются, пояснили в российском дипведомстве.

Таможенная служба ФРГ ранее не исключила, что может конфисковывать машины с российскими номерами в случае нарушения санкционного режима Евросоюза на основании регламента Совета ЕС «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине». Документ содержит в том числе запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС некоторых категорий товаров, включая автомобили.