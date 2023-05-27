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Посольство РФ посоветовало США «заняться самоанализом» после их реакции на перемещение ЯО
В условиях гибридной войны, которую развязала США, Россия и Беларусь вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Ранее американский президент Джо Байден выразил негативное отношение к перемещению российского ядерного оружия на белорусскую территорию.
Комментируя обвинения Белого дома и Госдепа США по поводу военно-технического сотрудничества России и Беларуси, дипломаты подчеркнули, что речь идет о суверенном праве стран обеспечивать свою безопасность такими способами, которые они считают «необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против [них] широкомасштабной гибридной войны».
Представительство подчеркнуло, что проводимые меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам.
«Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом, — заявили дипломаты. — Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО „совместные ядерные миссии“. Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны».
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