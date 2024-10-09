Посольство РФ: Политики США оскорбляют россиян, хамя в адрес Путина

Оскорбительные высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес Президента России Владимира Путина неприемлемы и возмутительны, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Ранее, критикуя конкурента от республиканцев Дональда Трампа за якобы отправленную Владимиру Путину партию оборудования для тестирования Covid-19, она назвала российского лидера «диктатором».

В российском диппредставительстве отметили, что заявления Харрис говорят о злости и бессилии правящих кругов Вашинтона из-за невозможности нанести «стратегическое поражение» РФ.

«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.

В пресс-службе подчеркнули, что американским властям необходимо «смириться» тем, что Россия ведет политику на основе собственных интересов, и прекратить оскорблять российский народ подобными высказываниями в адрес президента.