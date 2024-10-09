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Посольство РФ: Политики США оскорбляют россиян, хамя в адрес Путина
Оскорбительные высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес Президента России Владимира Путина неприемлемы и возмутительны, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Ранее, критикуя конкурента от республиканцев Дональда Трампа за якобы отправленную Владимиру Путину партию оборудования для тестирования Covid-19, она назвала российского лидера «диктатором».
В российском диппредставительстве отметили, что заявления Харрис говорят о злости и бессилии правящих кругов Вашинтона из-за невозможности нанести «стратегическое поражение» РФ.
«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.
В пресс-службе подчеркнули, что американским властям необходимо «смириться» тем, что Россия ведет политику на основе собственных интересов, и прекратить оскорблять российский народ подобными высказываниями в адрес президента.
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