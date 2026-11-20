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Посольство России в Нидерландах отреагировало на отказ местных властей выдать визы практически всей российской делегации, которая должна была участвовать в третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене 4–6 декабря.

В диппредставительстве отметили, что Королевский союз конькобежцев Нидерландов ранее выразил готовность принять российских атлетов, однако власти страны отказали им без объяснения причин.

«С возмущением восприняли сообщение об отказе нидерландских властей в выдаче виз практически всей российской делегации, которая должна была участвовать в третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, запланированного на 4-6 декабря в Херенвене. К сожалению, речь идет уже о систематической практике дискриминации наших атлетов со стороны официальной Гааги», — цитирует заявление посольства ТАСС.

Дипломаты напомнили, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, и российские представители уже участвовали в первом этапе Кубка мира в Пекине.

По мнению посольства, действия Нидерландов фактически препятствуют реализации решений международной спортивной организации.

Российские дипломаты также призвали международные федерации учитывать визовые ограничения при выборе стран — организаторов соревнований.

По данным телеканала NOS, единственным представителем России, который сможет выступить в Херенвене, станет Даниил Найденышев — он прибудет в Нидерланды по французской шенгенской визе.

В октябре аналогичная ситуация произошла с российскими гимнастками Ангелиной Мельниковой, Викторией Листуновой и Анной Калмыковой: им отказали во въезде в Нидерланды перед чемпионатом мира по спортивной гимнастике в Роттердаме.