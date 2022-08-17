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Ру Тат
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Политика
17 августа 2022  13:52

Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Армении из-за слухов о причастности к взрыву

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Посольство России в Ереване направило в Министерство иностранных дел Армении ноту протеста из-за того, что в местных СМИ появилась информация о причастности РФ к недавнему взрыву в столице закавказской страны.  

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к трагедии, произошедшей 14 августа на территории торгового центра „Сурмалу"», — сказано в заявлении российской дипмиссии.

Дипломаты заявили, что российская сторона расценивает появление таких слухов как прямую провокацию с целью подорвать союзнические отношения двух стран и ждет пресечения подобных действий от властей Армении.

Трагедия в столице Армении случилась 14 августа. В результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» погибли 16 человек и еще 62 получили ранения. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ и правил пожарной безопасности. По информации мэрии Еревана, возгорание произошло на складе пиротехники, которые располагался на территории торгового центра.

#армения #взрыв
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