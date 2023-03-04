Посольство РФ: Лондон создал инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с Москвой

Власти Великобритании сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своих граждан к конфронтации с Россией. Об этом утверждается в заявлении посольства РФ в Соединенном Королевстве, передает ТАСС.

В российском диппредставительстве отметили, что в 2018-м данная провокация еще могла выглядеть как единичный случай, которым воспользовались для демонтажа конструктива, который на тот момент присутствовал в российско-британских отношениях.

«Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость», — сказано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что за эти годы истинные обстоятельства инцидента британские власти так и не установили — они наотрез отказались от предложенного Москвой сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес России.

Российская сторона направила в МИД Великобритании ноту с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей.

«К сожалению, мы до сих пор ничего не знаем о судьбе двух наших граждан, пропавших на британской земле, — говорят в посольстве. — Наши многочисленные адресованные властям Соединенного Королевства обращения, касающиеся обстоятельств произошедшего в Солсбери и нынешнего положения Сергея и Юлии Скрипалей, остаются без ответа».