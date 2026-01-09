news_header_top
Политика 9 января 2026

Посольство РФ: Италия продолжает погружение в мутные воды русофобии

Италия и Флоренция продолжают погружение в мутные воды русофобии. Об этом заявило Посольство России в Италии после отмены выступлений балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина во флорентийском музыкальном театре Teatro del Maggio Musicale.

В заявлении диппредставительства, размещенном на официальных страницах в социальных сетях, говорится, что администрация театра приняла решение о «временном переносе», который фактически означает отмену выступлений, изначально запланированных на 20 и 21 января 2026 года.

«Особенно впечатляет, что это решение принято в ответ на обращение Посольства Украины в Риме(!)», – отметили дипломаты.

По оценке диппредставительства, произошедшее является очередным свидетельством ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского, который через своих «представителей» на Апеннинах последовательно «украинизирует» Италию «по шаблонам Петлюры, Шухевича и Бандеры».

«Можно лишь "поздравить" Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным "достижением", а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии», – заключили в посольстве.

