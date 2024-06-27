Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Боливию

Посольство России в связи с попыткой государственного переворота в Болиии рекомендовало российским гражданам ненадолго воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рекомендуем быть внимательными, потому что обстановку в целом после того, что произошло, нельзя назвать стабильной», — рассказал российский посол в Ла-Пасе Михаил Леденев.

Он посчитал, что следует «перестраховаться» и «в течение недели» воздержаться от визитов в эту страну. Леденев пояснил, что попытка госпереворота была совершена в центре Ла-Паса, где находятся правительственные здания.