Посольство: Обвиняя Россию, США стремятся к переделу продовольственного рынка

Россия никак не препятствует вывозу сельхозпродукции с территории Украины, подобные обвинения не выдерживают критики. Поступая таким образом, США стремятся вытеснить РФ с глобального агропромышленного рынка, перекроив его на свой лад. Об этом со ссылкой на посольство России в Вашингтоне сообщает РИА Новости.

«Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию <...> Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что импортеры сталкиваются с серьезными трудностями при получении сельхозтоваров. И связаны они с односторонними ограничениями США, подрывом логистических цепочек.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что РФ не препятствует вывозу зерна с территории Украины. Для этого Киеву нужно лишь разминировать свои порты, кроме того, никто не мешает транспортировке продукции через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.