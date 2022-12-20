Посольство Финляндии в России забросали кувалдами – видео появилось в соцсетях
Сегодня в телеграм-канале «Мослента» опубликовали видео, на котором группа неизвестных в максках забрасывает посольство Финляндии в Москве кувалдами. Позднее факт происшествия официально подтвердили в дипмиссии, а Хельсинки пообещали принять ответные меры.
«Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12 часов по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.
При инциденте никто не пострадал, материального ущерба посольству также не нанесли. Однако в посольстве позже заявили, что МИД государства рассматривает меры после происшествия.