Посольство Финляндии в России забросали кувалдами – видео появилось в соцсетях

Сегодня в телеграм-канале «Мослента» опубликовали видео, на котором группа неизвестных в максках забрасывает посольство Финляндии в Москве кувалдами. Позднее факт происшествия официально подтвердили в дипмиссии, а Хельсинки пообещали принять ответные меры.

«Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12 часов по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

При инциденте никто не пострадал, материального ущерба посольству также не нанесли. Однако в посольстве позже заявили, что МИД государства рассматривает меры после происшествия.