Посол ЮНЕСКО в Афганистане: «Надеемся, Шаймиев поддержит изучение наследия шейха Булгари»

Начальник управления исторических объектов Министерства информации и культуры Афганистана Насими Мохаммад Хасиб стал гостем Международного форума ЮНЕСКО в Казани. В эксклюзивном интервью «Татар-информу» он рассказал об исторических местах Афганистана и точках соприкосновения с Татарстаном по вопросам охраны памятников.

Насими Мохаммад Хасиб: «Ученые всего мира активно работают по изучению исторического наследия Афганистана»

Фото: из личного архива Насими Мохаммада Хасиба

«Специалистам в Афганистане тоже интересно изучить наследия Булгар»

Сколько памятников архитектуры Афганистана уже внесены в ЮНЕСКО и сколько еще планируют внести?

Афганистан – одна из самых исторически богатых стран мира. На данный момент в Афганистане отмечено около 7 тыс. древних памятников и исторических объектов. В 2003 году список ЮНЕСКО были включены 8 объектов, которые находятся в провинции Бамиан. Это статуи Будды, входящие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине, возраст которых датируется VI веком. В 2002 году мы смогли включить в список Всемирного наследия Джамский минарет - Джам-Минар провинции Гор.

В числе кандидатов на включение в список стоит архитектурный комплекс Мусаллав Герате, который признан одним из шедевров исламской архитектуры. В настоящее время от средневековых построек остался лишь мавзолей и 5 минаретов, но все они нуждаются в скорейшей реставрации.Также кандидатами для включения в список ЮНЕСКО являются объекты: Тахт-э Рустама – древняя ступа, вырезанная прямо в скале и комплекс буддистских пещер в Самангане, новая мечеть Гонбад в Балхе и также минареты в Газни. Кроме этого в число кандидатов включен парковый комплекс сады Бабура, который расположен недалеко от Кабула.

Более 340 страниц, содержащих карты, фотографии, информацию и другие требования, были доставлены в офис ЮНЕСКО в Париже в декабре 2021 года и в настоящее время находится на оценке организации. Надеемся на положительное решение ЮНЕСКО.

Тахт-э Рустама – древняя ступа, вырезанная прямо в скале, и комплекс буддистских пещер в Самангане являются кандидатами для включения в список ЮНЕСКО Фото: © Michal Hvorecky, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

В уезде Рауда провинции Газни находится мавзолей одного из самых уважаемых учёных времён Волжской Булгарии - шейха Ходжи Булгари. Он почитается не только в Афганистане, но и в других странах. Его труды считаются историческим наследием в Татарстане, поскольку шейх Булгари был родом из Булгар. В каком сосоянии это памятник?

Мавзолей сохранился в хорошем состоянии. Кроме того, там есть источник воды, которая считается лечебной. Так исторически сложилось, что к мовзолею приходят люди не только из провинций Афганистана, но и со всего мира. Бывает, что в день к источнику приходит до 100 человек.

Артефакты, связанных с жизнью шейха Булгари, его личные вещи, документы остались? И возможен ли допуск ученых Татарстана к государственным архивам Афганистана, для их изучения, тем более что есть соглашение между академиями наук Татарстана и Афганистана?

Информацию о шейхе Булгари можно получить в библиотеке, архиве или в Академии наук Афганистана. Мне кажется можно провести совместное изучение наследия шейха Булгари татарстанскими и афганскими учеными. Представительство ЮНЕСКО в Афганистане готово в этом помочь. Нашим специалистам в Афганистане тоже интересно изучить наследия Булгар и документов, которые есть в распоряжении коллег из Татарстана. Я думаю, что и Минтимеру Шариповичу Шаймиеву понравиться эта идея. Мы надеемся, Шаймиев поддержит совместное изучение наследие шейха Булгари.

Мавзолей шейха Ходжи Булгари сохранился в хорошем состоянии Фото предоставлено казанским Благотворительным патриотическим фондом мусульман России

«Историческое наследие не может принадлежать только одной стране, – это достояние людей всего мира»

Афганская выставка бактрийского золота побывала уже практически во всех странах мира. Везде кроме России. Для Татарстана та выставка представляла бы интерес еще и с точки зрения исторического наследия. Есть версия что булгары пришли в Поволжье как раз из провинции Балх, в прошлом Бактрии. Тогда они назывались балхарами. Есть ли возможность организовать выставку в Татарстане?

Я думаю это возможно. Необходимо совместно проработать вопросы, связанные с гарантиями и безопасностью. Те страны, в которых эта выставка уже побывала, полностью брали на себя организационные вопросы, а Афганская сторона только давала разрешение. Если у Правительства Татарстана будет желание организовать выставку, то с нашей стороны никаких препятствий не будет. Только все должно быть сделано и оформлено надлежащим образом. В Афганистане очень серьезное отношение к вывозу исторических ценностей за пределы страны.

Государственный Советник Татарстана, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев призвал к усилению работы в области совместного изучения исторического наследия. Афганистан готов к этому?

У Минтимера Шаймиева, на наш взгляд, очень правильная позиция по этому вопросу. Историческое наследие не может принадлежать только одной стране. Это достояние людей всего мира. И здесь необходимо объединять усилия общественных организаций, ученых разных стран и религий. В Афганистане было три исторических периодов: зороастрийский, буддийский и исламский. И должны быть сохранены все знаковые раритеты. Ученые всего мира активно работают по изучению исторического наследия Афганистана. Многое сделано, но еще больше памятников остались не изученными. Только совместными усилиями мы сможем получить максимальную отдачу в деле изучения всемирного наследия. Эту работу нельзя останавливать. В противном случае, та или иная нация будет безвозвратно терять свою историю, то наследие, которое оставили предки.