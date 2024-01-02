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Посол Вонгсинсават назвал два энергоресурса РФ, в которых заинтересован Таиланд
Таиланд заинтересован в поставках двух энергоресурсов из РФ - это сжиженный природный газ (СПГ) и уголь. Об этом сообщил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават, пишет РИА «Новости».
Спикер уточнил, что Москва и Бангкок обладают необходимой политической волей, чтобы развить сотрудничество в сфере энергетики, но многое здесь будет зависеть от переговоров компаний России и Таиланда.
Он также подчеркнул, что Таиланд очень сильно полагается на импорт энергоресурсов. Однако для заключения сделки между сторонами энергоресурсы РФ должны быть конкурентноспособными, учитывая логистику и специфику использования Таиландом таких ресурсов.
Ранее посол России в Бангкоке Евгений Томихин заявлял, что Таиланд и РФ планируют сотрудничать не только в энергетической сфере, но в области науки.
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