Посол Вонгсинсават назвал два энергоресурса РФ, в которых заинтересован Таиланд

Таиланд заинтересован в поставках двух энергоресурсов из РФ - это сжиженный природный газ (СПГ) и уголь. Об этом сообщил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават, пишет РИА «Новости».

Спикер уточнил, что Москва и Бангкок обладают необходимой политической волей, чтобы развить сотрудничество в сфере энергетики, но многое здесь будет зависеть от переговоров компаний России и Таиланда.

Он также подчеркнул, что Таиланд очень сильно полагается на импорт энергоресурсов. Однако для заключения сделки между сторонами энергоресурсы РФ должны быть конкурентноспособными, учитывая логистику и специфику использования Таиландом таких ресурсов.

Ранее посол России в Бангкоке Евгений Томихин заявлял, что Таиланд и РФ планируют сотрудничать не только в энергетической сфере, но в области науки.