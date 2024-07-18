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Посол Вьетнама может осенью посетить Татарстан
Осенью 2024 года делегация Вьетнама во главе с послом в России может посетить Татарстан. Заинтересованность в организации такого визита выразили полпред РТ в России Равиль Ахметшин и заместитель посла Вьетнама в РФ Доан Кхак Хоанг, сообщает пресс-служба полпредства.
Стороны обсудили российско-вьетнамское сотрудничество. Отмечено, что геополитическая ситуация в мире способствует сближению стран по многим его направлениям. Так, растут показатели товарооборота, деловая активность компаний с обеих сторон.
Кроме того, Доан Кхак Хоанг пригласил татарстанскую делегацию принять участие в 25-й Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заседание которой состоится в августе в Москве.
Во встрече также приняли участие советник посольства по экономическим вопросам Нгуен Доан Хай, второй секретарь Нгуен Бик Хань и заместитель полномочного представителя Татарстана Фаннур Гарифуллин.
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