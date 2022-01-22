Посол Украины: Зеленский готов к диалогу с Путиным, но Москва отвергает руку Киева

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с Президентом РФ Владимиром Путиным, однако Москва «отвергает» протянутую Киевом руку. Об этом в беседе с изданием Handelsblatt рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломат подчеркнул, что украинский лидер «в любое время готов также вести прямые переговоры с Президентом Путиным».

По его мнению, «крайне важно», чтобы за возобновление «нормандского формата» переговоров по Донбассу выступил лично канцлер Германии Олаф Шольц.

Мельник рассказал, что Правительству ФРГ необходимо пересмотреть свою позицию по вопросу поставок оружия на Украину. Помимо оборонительного оружия, он заявил о «100 тысячах касок и бронежилетов», которые требуются добровольцам, записавшимся в народное ополчение.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что не ведется никакой подготовки к встрече глав России и Украины.