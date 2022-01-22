news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
22 января 2022  18:04

Посол Украины: Зеленский готов к диалогу с Путиным, но Москва отвергает руку Киева

news_top_970_100

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с Президентом РФ Владимиром Путиным, однако Москва «отвергает» протянутую Киевом руку. Об этом в беседе с изданием Handelsblatt рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломат подчеркнул, что украинский лидер «в любое время готов также вести прямые переговоры с Президентом Путиным». 

По его мнению, «крайне важно», чтобы за возобновление «нормандского формата» переговоров по Донбассу выступил лично канцлер Германии Олаф Шольц. 

Мельник рассказал, что Правительству ФРГ необходимо пересмотреть свою позицию по вопросу поставок оружия на Украину. Помимо оборонительного оружия, он заявил о «100 тысячах касок и бронежилетов», которые требуются добровольцам, записавшимся в народное ополчение.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что не ведется никакой подготовки к встрече глав России и Украины.

#Владимир Путин #россия и украина #Владимир Зеленский #переговоры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное