Посол Украины заявил о задержании в Турции судна с зерном из Бердянска

Турецкие таможенники задержали грузовое судно «Жибек Жолы» с зерном из Бердянска Запорожской области, контролируемого российскими войсками. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телеканала «1+1».

«Мы полностью сотрудничаем. Судно в настоящее время стоит у входа в порт», — пояснил дипломат.

По словам Боднара, следователи намерены встретиться завтра, 4 июля, для решения судьбы судна. Украинская сторона рассчитывает, что оно будет арестовано.

Портал SonDakika сообщил, что «Жибек Жолы» не смог зайти в турецкий порт Сакарья из-за отсутствия необходимых разрешений. Согласно данным портала MarineTraffic, валовой тоннаж корабля составляет 5,6 тыс. тонн, тогда как его полная грузоподъемность — 7,1 тыс. тонн.

РБК отмечает, что ранее, 1 июля, посол рассказал об адресованной властям Турции просьбе Генеральной прокуратуры Украины «принять меры» в отношении судна «Жибек Жолы». По информации агентства «Рейтер», на корабль в Бердянске погрузили 4,5 тыс. тонн пшеницы.

«Жибек Жолы» принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping, но с октября 2021 года до ноября 2022-го он без экипажа зафрахтован у нее российской фирмой «Грин-Лайн».

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу зерна с территории Украины. По его мнению, для этого необходимо разминировать украинские порты.