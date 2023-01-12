Посол Украины в Лондоне рассказал, что ВСУ отводят часть войск в сторону Беларуси

Украинское руководство отвело честь войск на север страны, в сторону границы с Беларусью, чтобы предупредить попытки «отрезать связь с Западом». Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они (россияне — прим. Т-и) не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — пояснил дипломат.

Государственный пограничный комитет Беларуси еще в октябре прошлого года заявлял, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Накануне глава военной администрации Ровненской области Виталий Коваль рассказал, что украинцы возводят инженерные и фортификационные сооружения для обороны на территории этого северо-западного региона.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что хотя Киев на сегодняшний день не наблюдает угрозы со стороны Беларуси, ВСУ всё же должны быть готовы к разным вариантам развития событий.