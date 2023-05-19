Посол Украины в Лондоне: Киев может заплатить ужасную цену за контрнаступление

Украина может заплатить ужасную цену за запланированное контрнаступление. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала ITV.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена, [которую придется заплатить Украине], будет ужасна», — заметил дипломат.

Кроме того, Пристайко обратил внимание на то, что у правительств стран Запада — завышенные ожидания от предстоящего контрнаступления и что это оказывает давление на украинских военнослужащих.

Изначально запланированное на весну контрнаступление ВСУ обсуждается с зимы. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал 15 мая, что его войскам «нужно еще некоторое количество времени, не слишком много». При этом основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин до этого заявлял, что украинское контрнаступление уже «идет полным ходом».