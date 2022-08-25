Посол Украины спровоцировал скандал в Мадриде – возмущенные испанцы назвали его мафиози

Испанцев разозлило скандальное заявление посла Украины Сергея Погорельцева в Мадриде, который раскритиковал государство из-за малых объемов военной помощи. В ответ читатели газеты Mundo, опубликовавшего речь посла, сравнили его с мафиози.

Погорельцев заявил испанскому изданию, что киевские власти «не удовлетворены», так как Мадрид дает Киеву «не все, что мог бы», а поставки слишком медлительны. Последняя военная помощь от Испании поступала в мае, сказал он.

В комментариях к публикации его слова осудили. «Мы не довольны, нам не поставляют то, что можно было». Это язык мафии. Теперь нужно только еще подложить лошадиную голову в кровать главы правительства Педро Санчеса», – приводит РИА Новости перевод комментариев. Другие пользователи отмечали, что «невозможно отправить то, чего нет», и возмущались тем, что посол смеет их «отчитывать».

Напомним, на этой неделе дипломатический скандал разгорелся в Казахстане – его также спровоцировал украинский посол Петр Врублевский, допустивший русофобские высказывания.