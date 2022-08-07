Посол Украины оскорбил основателя Pink Floyd Уотерса после его слов о России

Украинский посол в Австрии Александр Щерба резко ответил основателю группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу на его слова о военной спецоперации на Украине. Он предложил музыканту переехать в Россию.

«Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что [спецоперации] не будет, так как Путин слишком умен. Теперь идет [спецоперация], а вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — написал Щерба на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Уотерс ранее заявил, что Президент США Джо Байден «подливает масла в огонь» в конфликт на Украине и назвал это тяжким преступлением. Он задался вопросом, почему Байден не призовет украинского Президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

Напомним, из мирных переговоров вышел Киев на этапе предварительно достигнутых договоренностей. Зеленский заявил, что продолжит переговоры только после того, как российские военные покинут территорию Украины. При этом Кремль неоднократно заявлял о готовности продолжить мирные переговоры с киевской администрацией.