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Посол США: России переданы данные о теракте в «Крокусе»
Россия запросила у США информацию о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Данные, необходимые для расследования, были переданы, сообщила посол Соединенных Штатов в РФ Линн Трейси.
«С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь», — подчеркнуто в сообщении в телеграм-канале американского посольства.
Трейси заявила, что Вашингтон продолжит сотрудничать с Москвой в этом деле, «несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем».
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло 22 марта. Погибли 145 человек.
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