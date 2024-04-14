Посол США: России переданы данные о теракте в «Крокусе»

Россия запросила у США информацию о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Данные, необходимые для расследования, были переданы, сообщила посол Соединенных Штатов в РФ Линн Трейси.

«С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь», — подчеркнуто в сообщении в телеграм-канале американского посольства.

Трейси заявила, что Вашингтон продолжит сотрудничать с Москвой в этом деле, «несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло 22 марта. Погибли 145 человек.