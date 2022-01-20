Посол: Слухи об «отдалении» России и Казахстана не верны

Россия и Казахстан — это надежные союзники и партнеры, которые заинтересованы в укреплении связей. Поэтому слухи об «отдалении» государств не верны, заявил в эфире канала «Россия 24» посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев.

«Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти», — подчеркнул дипломат.

Он заметил, что те, кто распространяет подобные слухи, ошибаются в своих оценках, что лишний раз доказывают диалог и взаимодействие России и Казахстана в ключевых областях.