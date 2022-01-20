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Ру Тат
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Политика
20 января 2022  00:52

Посол: Слухи об «отдалении» России и Казахстана не верны

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Россия и Казахстан — это надежные союзники и партнеры, которые заинтересованы в укреплении связей. Поэтому слухи об «отдалении» государств не верны, заявил в эфире канала «Россия 24» посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев.

«Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти», — подчеркнул дипломат.

Он заметил, что те, кто распространяет подобные слухи, ошибаются в своих оценках, что лишний раз доказывают диалог и взаимодействие России и Казахстана в ключевых областях.

#казахстан #сотрудничество
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