Посол Словакии и полпред РТ в РФ обсудили возможности возобновления сотрудничества

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в России Петер Припутен и вице-премьер Татарстана – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин обсудили возможности возобновления сотрудничества центральноевропейской страны и входящей в состав Российской Федерации республики. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Во встрече со стороны Словакии также приняли участие заместитель посла Карол Сметана и торговый представитель Андрей Ештваник. Беседа состоялась в здании полномочного представительства РТ в РФ.

«Надеемся, что обстоятельства вскоре позволят развивать наши отношения как прежде», – подчеркнул посол. Он также напомнил, что Премьер-министр его страны Роберт Фицо недавно заверил в конструктивном отношении ко взаимодействию с РФ и заинтересованности в перезапуске связей двух государств.

Делегация Словакии во главе с Фицо приезжала в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин тогда лично поблагодарил словацкого лидера за бережное отношение к имеющимся в его стране памятникам и захоронениям советских воинов.

«Во время Второй мировой войны в боевых действиях против нацистов в Чехословакии погибло более 60 тыс. солдат Красной Армии, в том числе татар. Мы очень ценим роль России, СССР в освобождении нашей страны от фашистских войск. Не надо забывать прошлое. Историю надо знать, помнить и уважать», – заявил Питер Припутен.

Равиль Ахметшин отметил, что Татарстан будет рад наращиванию сотрудничества со Словакией. По его словам, существует много сфер для совместных проектов и инициатив.

До начала специальной военной операции Словакия была одним из важных зарубежных партнеров Татарстана. Опыт сотрудничества с ней имеют «Татнефть», КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим» и другие татарстанские компании. В 2019 году в Братиславе прошел деловой форум «Татарстан – Словакия», в котором приняла участие делегация республики во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Полпред РТ в РФ пригласил посла Словакии посетить Татарстан. «Республика заинтересована в возобновлении и расширении сотрудничества. Будем рады видеть вас на международных форумах и выставках, проводимых на территории Татарстана, а также для более детального знакомства с нашим регионом», – сказал он.

В ходе встречи заместитель полпреда РТ в РФ по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин представил гостям экономический и инвестиционный потенциал Татарстана, рассказал о крупных промышленных предприятиях и инновационной политике республики – особых экономических зонах, технопарках и промышленных площадках.